"Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış Raporu"

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, İmam Hatiplere ilişkin 2017'ye göre olumsuz değerlendirmelerin azaldığını kaydetti. Bekiroğlu, Fatih'deki ÖNDER binasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, İmam Hatiplerin, bazen tarafgirlik, bazen de karşıtlık üzerinden tartışılan bir konu olduğunu ifade ederek, İHL'nin Türkiye'nin en çok konuşulan ve tartışılan, olumlu-olumsuz yönleriyle ele alınan, özellikle darbe dönemlerinde sıkıntılar yaşamış ve yaşatılmış bir eğitim modeli olduğunu anlattı. 28 Şubat dönemine değinen Bekiroğlu, şunları kaydetti: "28 Şubat'ta İHL'ler epeyce olumsuz bir süreç yaşamıştır. Medyanın imam hatiplere bakışı, imam hatip algısını epeyce etkilemektedir. Biz medyanın bakışını detaylı analiz etmeyi hep önemli gördük. Bu hem ÖNDER Açısından hem paydaş diğer STK'lar hem de milli eğitimimiz ve diğer kurumlar, aynı zamanda basın için de faydalıdır. Bazen imam hatipleri savunurken kullandığımız dil, üslup, yöntem, farkında olmadan imam hatiplere zarar verebiliyor. Olumsuz haberleri çok abartılı, çok ölçüsüz, saygı sınırlarını aşan dil, medyaya da zarar veriyor ama en önemlisi bu okullarda okuyan çocuklarımıza, velilerimize, dolayısıyla bu ülke vatandaşına farkında olarak ya da olmayarak çok büyük zararlar veriyor."

İmam hatip algısının özellikle medyanın dili üzerinden değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünerek hareket ettiklerini söyleyen Bekiroğlu, "Çalışmalarımız sonrasında elde ettiğimiz verilerde, ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Raporu detaylıca incelediğimizde 2017'ye göre olumsuz değerlendirmelerin azaldığını görüyoruz. Bu önemli bir gelişmedir." dedi. Bekiroğlu, 2017 ve öncesinde imam hatip meselesinin, daha fazla siyasi düzlemde tartışılan bir meseleyken şimdi daha az siyasi boyutuyla konuşulduğunu ifade ederek, "İmam hatip okullarımız, eğitim meselesi üzerinden tartışılmalı ve gençlerimizin geleceği üzerinden konuşulmalıdır. Biz bunu siyasi düzlemde tartıştığımız zaman tarafgirlik, karşıtlık gibi bir alana, adeta cepheleşmeye hapsetmiş oluyoruz. Medya, STK, siyasetçiler, bürokratlar ve akademisyenler olarak olarak bu durumdan çıkmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. Bekiroğlu, şöyle devam etti: "Türkiye'nin yurt dışına ve İslam dünyasına sunabileceği en önemli eğitim modeli, imam hatip modeli olarak görülmektedir. Yurt dışında yaklaşık 50 imam hatip açıldı ve bu okulları gelip Milli Eğitim Bakanlığımızdan öğrenmeye çalışan insanlar, devletler, kurumlar var. Meseleyi dar bir tartışma alanına hapsederek, özgün modelini heder etmememiz gerekiyor. Kendi siyasi tartışmalarımız, tarafgirliklerimiz ve kamplaşmamıza bu eğitim modelini feda etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum."