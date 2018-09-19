Gazi İnan'ın örnek yaşama azmi

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Şırnak'ta 1992 yılında mayına basarak sol bacağını diz altından kaybeden ve protezle hayatına devam eden 47 yaşındaki Hasan İnan, yaşadığı olumsuzluklara rağmen yılmayarak önce iş sahibi oldu, sonra yuva kurdu.

Hayata bağlılığıyla dikkati çeken İnan, ayağındaki proteze aldırış etmeden sık sık yürüyüş yaparak ve doğa gezilerine katılarak yaşama sevincini pekiştiriyor.

Vatani görevini yerine getirirken 1992'de teröristlerin döşediği mayına basarak sol bacağını diz altından kaybeden İnan, tedavisinin bitiminde protez kullanmaya başladı.

Gazi unvanı alan ve devlet desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde işçi olarak çalışmaya başlayan İnan, bir süre sonra eşiyle tanıştı. Yaşama sevincini tekrar kazanan ve iki çocuk sahibi olan İnan, zorlu günleri geride bıraktı.

İş sahibi olduktan ve yuva kurduktan sonra hayata daha fazla sarılarak protez bacağına aldırış etmeden spora başlayan İnan, kamplara ve doğa gezilerine katılmaya, ormanlık alanda yürüyüş yapmaya başladı.

- "Gazi olmamla gurur duyuyorum"