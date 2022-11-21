Gaziantep Karkamış roket saldırısı son dakika gelişmesi! Karkamış roket saldırısında ölü ve yaralı var mı?

Gaziantep Karkamış roket saldırısına dair gelişmeler tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a denk geldi. Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı. Karkamış roket saldırısına dair son gelişmelere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Karkamış roket saldırısı son dakika!

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketler ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti.

Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Karkamış roket saldırısında ölü ve yaralı var mı?

Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Davut Gül'ün açıklaması ise şöyle;

"Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır.

Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır.

Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır."

