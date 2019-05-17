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Gaziantep Kitap Kültür Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

Kentte 5. kez düzenlenen ve 240 yayınevinin 200 bin kitapla katıldığı etkinlik, 26 Mayıs'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci kez düzenlenen Kitap Kültür Günleri, kapılarını açtı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle organize edilen 5. Gaziantep Kitap Kültür Günleri'nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki açılışında, kitap okumayı teşvik edebilmek için kent genelinde çeşitli kampanyalar yaptıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin birlikte kitap okuduklarını anlatan Gül, "Bu coşkuyu yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun, kitaplarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de herkesin kitap okuyarak kendisini iyi yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin kitapla buluşabilmesi adına bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Sevgili öğrencilerim sevgili evlatlarım, sosyal medya bizi aynen suya çizilmiş çizik gibi sevimli olmayan bir şekilde yetiştiriyor. Mutlaka okumamız lazım. 'Ben her şeyi bilirim' değil, 'ben şu konuda uzmanım, ben bu konuyu çok iyi bilirim' demeniz için fikri ve zihni dünyanızı, manevi dünyanızı geliştirmeniz lazım. Ağacı suladığımız gibi sizleri kitapla buluşturmamız lazım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. "

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da öğrencilerin bir ilgi alanı belirleyip ciddi okumalar yapması gerektiğine işaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kitap okumanın, bir insanın güzel yaşantısından bir parçayı alıp, kendi hayatına nakşetmek gibi olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Ahmet Çelik de Gaziantep'in, sahip olduğu değerlerle küçük Buhara kenti olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar stantları gezdi.

Kitapseverleri ücretsiz olarak ağırlayacak organizasyona, 240 yayınevi 200 bin kitapla katıldı.

"Ramazan Kitapla Buluşuyor" teması kapsamında, meydanda kitap sokağı kuruldu.

Fuara çevre illerden de ilgi bekleniyor.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep Gaziantep Valisi Davut Gül Kitap Kültür Günleri türkiye diyanet vakfı

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