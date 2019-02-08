GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 9 ilde, çaldıkları lüks araçları, aynı marka ve modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak, farklı illerde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan A.G. ve M.Y.K. ile Hatay'da yakalanan C.Ö. ve Ü.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Şehitkamil Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Operasyonun detayları

Ekipler, yaklaşık 8 yıldır Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Hatay, Adana, Antalya, Kırşehir, Mersin ve Batman'da ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını, farklı illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştiren (change yöntemi) suç örgütünü çökertmek için 5 ay boyunca fiziki, teknik ve istihbarat çalışması yürüttü.