HABER

Gaziantep merkezli 9 ildeki "change" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 23:43 | Son Güncelleme

Çaldıkları lüks araçları, aynı marka ve modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak, farklı illerde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı - Zanlıların İnterpol tarafından da aranan yabancı araç plakalarını, Türkiye'de kaza yapan araçlara uyarlayarak yaklaşık 8 yıldır 305 lüks aracı, aynı marka ve modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını kullanıp farklı illerde sattıkları belirlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 9 ilde, çaldıkları lüks araçları, aynı marka ve modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak, farklı illerde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan A.G. ve M.Y.K. ile Hatay'da yakalanan C.Ö. ve Ü.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Şehitkamil Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Operasyonun detayları

Ekipler, yaklaşık 8 yıldır Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Hatay, Adana, Antalya, Kırşehir, Mersin ve Batman'da ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını, farklı illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştiren (change yöntemi) suç örgütünü çökertmek için 5 ay boyunca fiziki, teknik ve istihbarat çalışması yürüttü.

Çalışmalar sonucu, suç örgütünden elde edilen 26 adet aracın yapılan kriminal incelemelerinde, 21 adet aracın çalıntı ve "change" olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında şüphelilere ait ev, iş yerleri ve depolarında yapılan aramalarda; çalıntı araçlara ait 7 araç beyni, 2 araç gösterge paneli, çok sayıda hava yastığı, araç çalmakta kullanılan kontak anahtarları, anahtar yuvası, kapı kilitleri, çalıntı araçların "change" yapılması için kullanılan 6 araç şasi etiketi, 44 "change" işleminde kullanıma hazır kesilmiş araç şasisi, çeşitli yollarla parçalanmak suretiyle yok edilmiş çalıntı araçlara ait araç 127 tescil plakası, 132 suça konu çeşitli araçlara ait parçalanarak yok edildiği tespit edilen araç ruhsat belgesi, 2 adet "change" edilmek üzere Gürcistan'dan 2016 yılında Türkiye'ye giriş yapmış ve henüz ülkeden çıkış yapmamış İnterpol Dairesi Başkanlığınca da aranan ve "change" araçlara uyarlanarak kimlikleri değiştirilen araç plakası ele geçirildi.

Ayrıca Gaziantep'ten 16, İstanbul'dan 13, Mersin'den 1, Hatay'dan 1, farklı İllerden ele geçirilen ve henüz kimlikleri tespit edilememiş el konulmuş vaziyette 8 adet olmak üzere, toplamda 39 çalıntı ve "change" araç, çok sayıda açık imzalı senet, araç satış sözleşmeleri, vekaletnameler, dijital materyaller, çalıntı araçlara ait muhtelif araç parçaları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan operasyon sayesinde, toplamda 305 araçla ilgili olayın aydınlatıldığı, bu yöndeki çalışmaların genişletilerek devam edeceği belirtildi.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklamaZonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
change operasyonu Gaziantep Interpol istanbul lüks araçlar

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

F.Bahçe'de 8 isim yolcu

F.Bahçe'de 8 isim yolcu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet’in ölümünden önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.