Gaziantep'te çöp konteynerinde bir günlük bebek bulundu

İki atık kağıt toplayıcısı her gün yaptıkları gibi yine Şehitkamil içesine bağlı Aydınlar Mahallesinde bulunan çöp konteynerine bakıyorlardı. Bir konteynerde kağıt aradıkları sıra çöp içinde bir hareketlilik sezdiler. Bir süre sonra hareketliliğin yaşandığı yerden ağlayan bir bebek sesini duyan kağıt toplayıcıları hemen bebeği çöpten alarak üzerindeki monta sarıp hastaneye yetiştirildiler. Özel Bir Hastaneye kaldırılan bebek burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yeni doğan servisinde gözlem altına alındı. Cinsiyeti kız olduğu belirlenen bebeğin genel sağlık durumu orta seviyede olduğu belirtilirken vücudunun çeşitli bölgelerinde ise yaralar olduğu tespit edildi. Olayın ardından hastaneye çağrılan polisler iki kağıt toplayıcısını ifadelerini almak için polis merkezine götürürken hastane ise bir günlük bebeği hayatta tutabilmek için adeta seferber oldu.

'KAĞIT TOPLAYICILARININ DİKKATİ SAYESİNDE BEBEK HAYATTA KALDI'



Özel Hastanenin Genel Müdürü Cengiz Bayram, bebeğin tüm kontrollerin yapıldığını belirtti. Kağıt toplayıcıların dikkati sayesinde bebeğin hayatta kaldığını belirten Bayram, “İki tane kağıt toplayan gencimiz monta sarılmış bir bebeği bize getirdiler. Ne oldu diye sorduğumuzda, çöp topladıklarını bu sırada hareketli bir şey gördüklerini ama köpek yavrusu olduğunu düşündükleri sırada, çocuk ağlayınca bebeği olduğu yerden çıkartıp kendi montlarına sararak buraya getirdiklerini söylediler” dedi.