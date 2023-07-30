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  4. Gaziantep'te doktora darp! 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te doktora darp! 3 kişi gözaltına alındı

30.07.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hasta ve yakınları kendilerine bakmadığı iddiasıyla tartıştıkları doktor Mustafa Karabaş'ı darp etti. Doktor hafif yaralanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te doktora darp! 3 kişi gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gözlerinden rahatsız olan Yılmaz Y., 2 yakını ile birlikte acil servise geldi. Yılmaz Y., acil serviste başka bir hastaya müdahale eden doktor Mustafa Karabaş'tan kendisine bakmasını istedi. Ancak, acil durumdaki başka bir hastaya baktığını söyleyen doktor, sırası gelince kendisiyle ilgileneceğini ifade etti. Bunun üzerine doktor Mustafa Karabaş ile hasta Yılmaz Y. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Dr. Karabaş, hasta ve yakınları tarafından darp edildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Hastane polisleri ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile sonlandırılan kavganın ardından Dr. Karabaş acil serviste tedavi edilirken, kendisine saldıran Yılmaz Y. ile akrabaları Şükriye Y. ve Rufai Y. gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA

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