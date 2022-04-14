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Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü Ezgi'yi hayattan kopardı, Şimal'i ağır yaraladı! İfadesi ortaya çıktı: Onlar bana çarptı

14.04.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te dün meydana gelen olayda arkadaşıyla birlikte scooter kullanan Ezgi hayatını kaybetmiş, Şimal ise yaralanmıştı. 17 yaşlarındaki lise son sınıf öğrencisi iki arkadaşa çarpan ehliyetsiz sürücü Osman S., ''Dershaneye yetişmeye çalışıyordum. Ben değil, onlar bana çarptı. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Olay yerinden kaçmadım.

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü Ezgi'yi hayattan kopardı, Şimal'i ağır yaraladı! İfadesi ortaya çıktı: Onlar bana çarptı

Batıkent Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı skutere binip, evlerine gitmek için yola çıktı. Ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarptı. Savrulan Yiğit ve Toprak yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ezgi Alya Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak’ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S.’yi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Osman S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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'DURUP, YARDIM ETTİM, KAÇMADIM'

Osman S., savcılık sorgusunda, suçsuz olduğunu öne sürdü. Olayı emniyette de anlattığını, herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullanmadığını olay günü dershaneye gittiğini belirten Osman S., ifadesinde şöyle dedi: "Olay günü herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullanmadım. Herhangi bir hastalığım ve buna bağlı olarak kullandığım bir ilaç da yok. Olay günü akşam saatleriydi. Hava karanlıktı saat 19.45-19.50 sularıydı. Benim görüş mesafem iyiydi, yol aydınlıktı. Yaklaşık 50- 60 kilometre hızla gidiyordum. Dershaneye yetişmeye çalışıyordum, ancak bir anda skuterle tali yoldan ana yola önüme çıkıp bana çarptılar. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Olay yerinden kaçmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum."

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Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Ezgi'yi hayattan kopardı! Şimal ise ağır yaralı...Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Ezgi'yi hayattan kopardı! Şimal ise ağır yaralı...

(DHA)

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