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Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Ezgi'yi hayattan kopardı! Şimal ise ağır yaralı...

13.04.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, dershane çıkışı scoter'ları ile yol kenarında ilerleyen genç kızlara çarptı. Kazada iki genç kız da ağır yaralanırken, 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızlardan birinin ölümüne, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden olan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Osman S. gözaltına alındı.

Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Ezgi'yi hayattan kopardı! Şimal ise ağır yaralı...

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'a çarptı. Kaza sonucu Şimal Toprak ağır yaralanırken, Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetti. Olay sonrası hayatını kaybeden genç kızın cenazesi ailesine teslim edilirken, yaralı kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kazaya neden olan ve ehliyetsiz olduğu iddia ediken 17 yaşındaki otomobil sürücüsü Osman S. gözaltına alındı. İşte kahreden haberin tüm detayları...

GENÇ KIZLARA ÇARPTI

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman S. (17) idaresindeki araç, dershaneden çıktıktan sonra scoter'ları ile yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit (17) ile Şimal Toprak'a (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek bir süre savrulan genç kızlar ağır yaralandı.

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17 YAŞINDAKİ EZGİ'DEN ACI HABER

Gaziantep'te özel bir kolejde eğitim gördükleri öğrenilen ve feci kazada ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Ezgi Alya Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Ezgi Alya Yiğit

Şimal Toprak'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Şimal Toprak

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Feci kaza sonrası hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Cenazenin, Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

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17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan genç kızlardan birinin ölümüne, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden olan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Osman S. isimli 17 yaşındaki otomobil sürücüsü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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