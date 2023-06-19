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Gaziantep'te feci zincirleme kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

19.06.2023 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı. İşte haberin detayları...

Gaziantep'te feci zincirleme kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Gaziantep'te tır, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Avşar'ın kullandığı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

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Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kazada yaralanan Mehmet Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

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Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep

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