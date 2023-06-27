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Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis memuru tabancayla vuruldu

27.06.2023 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden bir polis memuru, tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.

Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis memuru tabancayla vuruldu

Kavga, gece saatlerinde Ulucanlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru C.U., kalabalık gruba müdahale ederken kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralanan polis memurunu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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