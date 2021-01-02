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Gaziantep'te korkunç olay! Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu

02.01.2021 19:39 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te korkunç olay! Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu

Gaziantep'te Özlem K. (24), 6 aylık bebeği ile yaşadığı evde karnından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Özlem K.'nın 6 aylık bebeğiyle yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Özlem K.'yı bebeğinin yanında kanlar içerisinde buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Karnından tabancayla vurulan genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Özlem K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan polis evde bir tabanca bulurken, Özlem K.'nın intihara mı kalkıştığı yoksa birisi tarafından mı vurulduğunu araştırıyor. (DHA)

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