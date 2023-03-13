Gaziantep'te okullar bugün açılacak mı? 13 Mart Pazartesi Gaziantep'te okullar açık mı tatil mi? İşte son durum...

Gaziantep'te okullar açık mı tatil mi? 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bir süre önce okullarda son duruma dair açıklamada bulunulmuştu. Peki, Gaziantep'te okullar açıldı mı? 13 Mart Pazartesi Gaziantep'te okullar açık mı tatil mi? İşte detaylar...

GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Gaziantep'te okullar bugün (13 Mart 2023 Pazartesi) açılacak.

Yapılan son açıklamaya göre; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta başladı. Eğitim ve öğretime ara verilen Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da okullar 13 Mart'a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta açılacak.

13 MART 2023 GAZİANTEP'TE OKULLAR AÇILDI MI, TATİL Mİ?

Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci 13 Mart'ta ders başı yapacak.

