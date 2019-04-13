HABER

Gaziantep’te sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 20:27 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, polisin sahte içki ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep’te sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Kente, batıdaki illerden büyük miktarda sahte içki getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR’ı durdurdu.

TUTUKLANDILAR

Ekiplerin TIR’da yaptığı aramada 67 bin 392 kutu içinde 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirdi. İçkiye el koyan ekipler TIR sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Kocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralıKocaeli'de cenazede silahlı kavga: 2 yaralı
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldıVan-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep içki sahte içki

En Çok Okunan Haberler

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.