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Gaziantep'teki iğrenç olay ABD'den gelen raporla ortaya çıktı! 10 yaşındaki kız kardeşini taciz ettiği videoları sosyal medyada paylaştı

14.03.2024 12:59
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Gaziantep'te Mehmet T. (21), 10 yaşındaki kız kardeşini taciz edip, videoları sosyal medyada paylaştı. Mide bulandıran olay, ABD'den gelen raporla ortaya çıktı. Mehmet T.'nin videoyu sahte sosyal medya hesabından 'aşkım' yazarak paylaştığı tespit edildi. Ayrıca videoda mağdurun şüpheliyi engellemeye çalıştığı ancak şüphelinin eylemine devam ettiği görüldü. Sanığın telefon incelemesinde ise çok sayıda müstehcen içerikli çocuk ve hayvan videolarına da rastlandı. İşte detaylar...

Gaziantep'teki iğrenç olay ABD'den gelen raporla ortaya çıktı! 10 yaşındaki kız kardeşini taciz ettiği videoları sosyal medyada paylaştı

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC), 2022 Şubat'ta sosyal medyadaki bir taciz videosuyla ilgili rapor düzenleyip, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Rapor, ihbar kabul edildi, soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, farklı isimle açılan sosyal medya hesabının detaylı incelemesinde Mehmet T.'ye ait olduğu belirlendi. Mehmet T.'nin kendi çekmiş olduğu videoda mağdur olan kız kardeşi K.T.'nin özel bölgelerini açmaya ve kamera kaydına almaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

'BÖCEĞİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTIM'

Tutuklanan sanık ağabey Mehmet T. hakkında, '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Dava sürecinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Mehmet T., kardeşine yönelik cinsel bir eyleminin ve amacının olmadığını söyledi. Evlerinin terasında video çekerken kardeşinin kıyafetinin içine giren böceği çıkarmaya çalıştığını öne süren Mehmet T., "Olay günü kardeşimin saçına böcek gelmişti, kardeşim böcekten çok korkar, bağırarak benden yardım istedi. Ben yanına gittiğimde böcek saçından göğsüne düşmüş, bu sefer daha da paniklemeye başladı. Ağlayacak durumdaydı, ben de ona yardım olsun diye telefonumu kardeşimin eline verdim. O da böceğin düştüğü göğüs kısmına flaşı açık telefonu tuttu. Ben ona yardım etmek için göğsüne bakmaksızın uzaktan elimi uzatarak böceği görmesine yardımcı oldum. Biz bu şekilde çıkaramayınca daha sonra annemizi çağırdık, annemiz çıkardı. Benim cinsel bir amacım yoktur. Kardeşime kötü amaçla dokunmadım, çok üzgünüm" dedi.

'VİDEO VARSA ŞAKA AMAÇLIDIR'

Sanık ve mağdurun annesi K.T., "Sanık oğlum ve mağdur kızım olay zamanı evin çatısındaydı. Ben karları temizlerken kızım bir anda 'Saçımda böcek var' diyerek bağırdı. Oğlum yardımına gitti, o da saçlarını silkeledi. Sonrasında kendi aralarında şakalaşmaya başlayınca ben de kendi işime döndüm. Oğlumun kızıma yönelik böyle bir şey yapacağına inanmıyorum, yapmış olsaydı ben oğlumu evden atardım. Ben kızımın içine böcek girip girmediğini bilmiyorum sadece kızımın 'böcek' diye bağırdığını hatırlıyorum. Kızımın elbisesinin içinden böcek çıkarmadım. Herhalde oğlum yanlış hatırlamaktadır. Oğlumun kızıma ait videolar çektiğini bilmiyordum. Bu olay neticesinde öğrendim, bir video varsa da şaka mahiyetlidir'' diye konuştu.

SAHTE HESAPTAN 'AŞKIM' DİYE PAYLAŞMIŞ

Dosya kapsamında sanık Mehmet T.'nin paylaştığı video kaydı detaylı şekilde bilirkişi tarafından incelendi. Mehmet T.'nin kendisine ait cep telefonu numarası üzerine açtığı sahte sosyal medya hesabından kız kardeşine yönelik taciz videosunu 'aşkım' yazarak paylaştığı tespit edildi. Ayrıca, videoda mağdurun şüpheliyi engellemeye çalıştığı ancak şüphelinin eylemine devam ettiği görülürken, sanığın telefon incelemesinde ise çok sayıda müstehcen içerikli çocuk ve hayvan videolarına da rastlandı.

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında suçlamaları reddedip tahliye talebinde bulunan sanık Mehmet T., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra sanığın yargılama aşamasındaki olumlu tutum ve davranışlarını iyi hal kabul edip, cezayı 12,5 yıla indirdi.

'İNDİRİM YAPILMAMALIYDI'

Mağdur K.T.'nin avukatı Cahitcan Aktan, yargılamanın emsal olabileceğini belirterek, dosya kapsamında mağdurun ve ailesinin dahi şikayetçi olmadığını kaydetti. Videonun detaylı incelemesinde suçun sabit olduğunun görüldüğü anlatan Aktan, bu tür cezalarda indirim uygulamamak gerektiğini de ifade ederek, şunları söyledi:

''ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi bir rapor hazırlıyor ve bu rapor ihbar kabul edilerek soruşturma başlatılıyor. Sanığın farklı isimle oluşturduğu sosyal medya hesabı üzerinden küçük yaştaki kız kardeşini taciz ettiği müstehcen videoyu paylaştığı tespit edilmiştir. Mağdurun videosunun 'aşkım' adı altında paylaştığı ve bu paylaşımların tıklanması ile para kazandığı tespit edilmiştir. Sanık hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Yapılan yargılama sırasında sanık, sanığın ailesi ve mağdur her ne kadar suçu kabul etmeyip şikayetçi olmasa da kamu davası yürütülerek Gaziantep 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 15 yıl hapis cezası vermiştir. Söz konusu videoda suçun işlendiği açıkça ortadadır. Bu hapis cezasına iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıl 6 aya düşürülmüştür. Karar emsal olabilecek bir karardır. Ancak iyi hal indirimi uygulanmasını kabul etmiyoruz. Bu tür dosyalarda iyi hal indirimi uygulanmamalıdır.''

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gaziantep taciz
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