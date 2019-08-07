HABER

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Adalet Bakanlığı'na bağlı A/3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı.

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Yerleşim merkezinde kaldığı için yıkılmasına karar verilen cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler, Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Kıbrıs Mahallesi'nde 1960'larda hizmete giren Nizip Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 40 hükümlü ve tutuklu, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.

Nizip - Karkamış yolu yakınlarında yapımı süren yeni cezaevinin açık kısmının birkaç hafta içinde, kapalı kısmının ise daha sonra faaliyete geçeceği öğrenildi.

(AA)

Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!
Yalova Üniversitesine rekor kayıtYalova Üniversitesine rekor kayıt
Hastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanıHastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep nizip cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da DEAŞ operasyonu!

Sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Satıp parasını alamadığı otomobilini iterek kaçırdı

Hırsız sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi

Ormanın ortasında kahreden manzara! Burası İstanbul

TSK'dan Anıtkabir açıklaması

TSK'dan Anıtkabir açıklaması

Otomobilinin sahte belgelerle satıldığını öğrendi

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Antep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbet tutuyorlar

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.