HABER

Gaziantep Üniversitesindeki "kayıp ilaç" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Rektörlük, bazı basın yayın organlarının "Sayıştay tarafından hazırlanan raporları delil olarak göstererek 4 milyon lira tutarındaki ilacın kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğünden, bazı basın yayın organlarının "Sayıştay tarafından hazırlanan raporları delil olarak göstererek 4 milyon lira tutarındaki ilacın kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarına ait "Sayıştay Denetim Raporlarının" yayımlanmasına rağmen hazırlanan haberin, raporun belli bölümlerinin üst ve alt cümlelerinin bilinçli ve kasıtlı kesilerek, kamu zararı izlenimi verildiği belirtildi.

Kayıtlı ilaç ve tıbbi malzeme tutarında eksik olduğu haberinin kesinlikle asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Raporun ilgili sayfaları tam okunduğunda eksik olduğu iddia edilen ilaçların onkoloji ünitesi, ameliyathane ve eczane depolarında olduğu anlaşılacaktır. Bu durum raporda 2017 yılı sonu itibariyle hastane eczanesinde bulunan ilaçların tutarı 4.305.585,60 TL, ameliyathane bölümünde bulunan ilaç tutarı 36.743,49 TL ve onkoloji bölümünde bulunan ilaç tutarı 642.159,67 TL'dir. şeklinde zaten ifade edilmiştir. Bu tutarlar toplandığında eksik olduğu iddia edilen 4.984.488,76 TL'lik ilacın hastane ana depo ve bağlı cep depolarda mevcut olduğu ilgili Sayıştay raporundan da anlaşılmaktadır. Gaziantep Üniversitesi döner sermaye işletmesi 2017 yılı Sayıştay düzenlilik denetim raporunun 15. ve 16. sayfasında, ana depoya giriş yapılan ilaçların hastanemiz onkoloji ünitesi, ameliyathane ve eczaneye çıkışının yapıldığı bu aşamadan sonra ilaç takibi ve stok kontrolünün hastane otomasyon sistemi aracılığıyla yapılmakta olduğu ve hastalar adına ilaç çekildikçe düşümün otomasyon sistemi üzerinden yapıldığı ifade edilmiştir."

Yapılan haberlerle Sayıştay raporunun çarpıtıldığı belirtilen açıklamada, yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

PARTNEREkmekten öyle bir şey çıktı ki...Ekmekten öyle bir şey çıktı ki...
CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!
Ankara'da 'Kedi Güzellik Festivali'Ankara'da 'Kedi Güzellik Festivali'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GAÜN Gaziantep gazinatep üniversitesi iddia sayıştay

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.