GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğünden, bazı basın yayın organlarının "Sayıştay tarafından hazırlanan raporları delil olarak göstererek 4 milyon lira tutarındaki ilacın kaybolduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarına ait "Sayıştay Denetim Raporlarının" yayımlanmasına rağmen hazırlanan haberin, raporun belli bölümlerinin üst ve alt cümlelerinin bilinçli ve kasıtlı kesilerek, kamu zararı izlenimi verildiği belirtildi.

Kayıtlı ilaç ve tıbbi malzeme tutarında eksik olduğu haberinin kesinlikle asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Raporun ilgili sayfaları tam okunduğunda eksik olduğu iddia edilen ilaçların onkoloji ünitesi, ameliyathane ve eczane depolarında olduğu anlaşılacaktır. Bu durum raporda 2017 yılı sonu itibariyle hastane eczanesinde bulunan ilaçların tutarı 4.305.585,60 TL, ameliyathane bölümünde bulunan ilaç tutarı 36.743,49 TL ve onkoloji bölümünde bulunan ilaç tutarı 642.159,67 TL'dir. şeklinde zaten ifade edilmiştir. Bu tutarlar toplandığında eksik olduğu iddia edilen 4.984.488,76 TL'lik ilacın hastane ana depo ve bağlı cep depolarda mevcut olduğu ilgili Sayıştay raporundan da anlaşılmaktadır. Gaziantep Üniversitesi döner sermaye işletmesi 2017 yılı Sayıştay düzenlilik denetim raporunun 15. ve 16. sayfasında, ana depoya giriş yapılan ilaçların hastanemiz onkoloji ünitesi, ameliyathane ve eczaneye çıkışının yapıldığı bu aşamadan sonra ilaç takibi ve stok kontrolünün hastane otomasyon sistemi aracılığıyla yapılmakta olduğu ve hastalar adına ilaç çekildikçe düşümün otomasyon sistemi üzerinden yapıldığı ifade edilmiştir."

Yapılan haberlerle Sayıştay raporunun çarpıtıldığı belirtilen açıklamada, yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

