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Gaziantepli kadınların el emeği sergisi göz kamaştırdı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından açılan mefruşat kurslarına katılan kadınlar, yıl boyunca büyük emekle hazırladıkları el işi ürünleri sergiyle taçlandırdı. Çeyizlik ürünlerden ev tekstiline kadar birçok alanda üretim yapan kursiyerler, hem unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Sosyal tesislerde verilen eğitimlerle meslek sahibi olan kadınlar, pike, yastık, nevresim, havlu ve seccade gibi birçok ürünü kendi elleriyle hazırladı.

Gaziantepli kadınların el emeği sergisi göz kamaştırdı

Belediyeye ait sosyal tesislerde meslek edindirme kurslarında aldıkları eğitimle mefruşat ve çeyizlik ürünler hazırlayan kadınların katıldığı kurslar kentteki istihdama önemli katkı sağlıyor.

El becerilerini geliştirmek isteyen kadınların ilgi gösterdiği kurslarda kursiyerler, başta unutulan el sanatları olmak üzere mefruşat ve çeyizlik ürünler hazırlıyor.

Gaziantepli kadınların el emeği sergisi göz kamaştırdı 1

Mefruşat kursuna giden kadınlar, pike, nevresim, çarşaf, yastık, seccade, çeyiz ürünleri ve havlu gibi ürünler üretiyor. Kursta kadınlar, bir taraftan çocukları için de çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şehit Taner Cinpolat Sosyal Tesisi'ndeki mefruşat kursuna katılan ve yıl boyunca birbirinden güzel ürünler hazırlayan kadınların el emeği göz nuru ürünleri göz kamaştırdı.

Gaziantepli kadınların el emeği sergisi göz kamaştırdı 2

ANTEP İŞİ GELENEKSEL EL SANATLARI SERGİSİ

Antep işi, giyim teknolojisi ve mefruşat sınıflarının ürünlerinin yer aldığı karma sergi, kursiyerlerin sabır ve özenle hazırladığı çalışmalarla büyük ilgi gördü. Sergide geleneksel el sanatlarının yanı sıra modern tekniklerle hazırlanmış parçalar da dikkat çekti. Sergide, yöresel Antep işi nakışlardan modern ev tekstili ürünlerine, geleneksel el sanatı tekniklerinin modern yorumlarla harmanlandığı çok sayıda eser yer aldı. Özellikle el işçiliğiyle hazırlanan örtüler ve yatak odası takımları, günlük giyim ürünler ile çeyizlik ürünler dikkat çekerken; kadın kursiyerlerin el becerileri büyük beğeni topladı.

Gaziantepli kadınların el emeği sergisi göz kamaştırdı 3

AİLE YILI KAPSAMINDA ÖZEL SERGİ AÇILDI

2025 Aile Yılı kapsamında özel bir sergi hazırladı. Festival Park'ta açılan sergi, 60 farklı branşta eserleri bir araya getirerek ziyaretçileri ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından aile kurumunu destekleyen birçok projeye imza atan Şahinbey Belediyesi'nin kurslarına katılan kadınlar, özel bir sergi hazırladı.

Gaziantepli kadınların el emeği sergisi göz kamaştırdı 4

EL EMEĞİ ÜRÜNLER, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kadınların kursta örgü ile ürettikleri el emeği bebek ve süs eşyalardan oluşturdukları aile köşesi büyük beğeni topladı. Sergiyle hünerlerini görücüye çıkaran kadınlar, bebek ve çocukları için hazırladıkları elbiseleri de sergiledi.

Gaziantepli kadınların el emeği sergisi göz kamaştırdı 5

Kursiyer kadınların heyecanı ve haklı gururları olan sergi beğeni toplamasının yanı sıra görülmeye de değerken, geniş bir yelpazede sunulan el emeği ürünler, konuklar tarafından da tam not aldı.

Yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten mefruşat kursu eğitmeni Hatice Özkan, Şahinbey Belediyesi tarafından açılan kurslara katılmanın kadınlara büyük bir keyif verdiğini söyledi.

Gaziantepli kadınların el emeği sergisi göz kamaştırdı 6

"EV BÜTÇESİNE KATKIDA BULUNDULAR"

Kurslar sayesinde kadınların hem meslek öğrendiklerini hem aile bütçelerine katkı sağladıklarını hem kızlarının çeyizlerini hazırladıklarını hem de sosyal hayatın içinde yer aldıklarını ifade eden Özkan, "Bu yıl kursumuz ekim ayında başladı. Önce makinelerimizi tanıttık. Daha sonra makinelerle birlikte neler yapabileceğimizi kursiyerlerimize anlattık. Kursiyerlerimiz sandıkta bulunan ürünlerini ve kumaşlarını değerlendirdiler. Bu şekilde kursumuzu ilerlettik. Yaptığımız bu kursla birlikte öğrencilerimiz hem kendi ürünlerini yaptılar, daha sonra aldıkları siparişlere üretmeye başladılar. Bu şekilde ev bütçesine katkıda bulundular. Yılsonu sergimizi de bu şekilde kursiyerlerimizle birlikte hazırladık. Bu dönem içinde yaptığımız bütün ürünleri kursiyerlerimiz sipariş üzerine hazırladı" dedi.

Gaziantepli kadınların el emeği sergisi göz kamaştırdı 7

Yıl boyunca eğitmenlerden öğrendikleri dikiş, nakış ve el becerileriyle yaptıkları ürünleri sergilemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten kursiyerler desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.

Gaziantepli kadınların el emeği sergisi göz kamaştırdı 8

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çeyiz sergi
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