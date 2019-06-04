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Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı namazı için camileri dolduran vatandaşlar ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı namazı için camileri dolduran vatandaşlar ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Ramazan Bayramı namazı Gaziantep'te saat 05.49'da kılındı. Çok sayıda vatandaş Mehmet Özkalkan Camisi'ne gelerek bayram namazı için saf tuttu. Bayram namazının kılınmasının ardından, cami imamı tarafından Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi anlatıldı. Vatandaşlar, yapılan duanın ardından birbirleriyle bayramlaşarak camiden ayrıldı.

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Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttuGaziantepliler bayram namazı için saf tuttuGaziantepliler bayram namazı için saf tuttu

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