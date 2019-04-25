Gaziantep'te 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF), "Doğudan batıya adil bir dünyaya" sloganıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında misafir öğrenciler Gaziantep'te bir araya geldi.

Ülkelerine özgü kıyafetler giyen 107 ülkeden öğrenci, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesindeki Yeni Meydan'da kurulan stantlarda kültürlerini tanıttı.

UDEF Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Yasir Temelli, Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrencinin eğitim aldığını belirterek, "Misafir öğrenci olarak ifade ettiğimiz her bir gencimize gönül coğrafyamızda kapılar açıyoruz. Bizim inancımız, medeniyet değerlerimiz ve geleneklerimiz, ilim için yola çıkan insana destek olmayı öğütlemektedir. Bu sebeple öncelikle ülkemize gelen öğrencilere 'yabancı' değil, 'misafir' diyoruz." ifadelerini kullandı.

UDEF'in 15 yıldır bu organizasyonları düzenlediğini ifade eden Yasir, "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"nın, Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 150 bin uluslararası öğrencinin gündeme getirilmesini hedeflediğini kaydetti.