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Gaziantep’te 86 kaçak göçmen yakalandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 86 kaçak göçmen yakalandı.

Gaziantep’te 86 kaçak göçmen yakalandı 

Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 86 kaçak göçmen yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla geçen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 86 göçmen, geldikleri otobüslerin kendilerini otoyolda bırakmasının ardından yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine yakalandı. 2 otobüsle gelerek yolda bırakıldıkları öğrenilen 5 kadın 3 çocuk toplam 86 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından otobüslere bindirilerek karakola götürüldü. Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için İstanbul’a gitmek istedikleri öğrenildi.
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Gaziantep’te 86 kaçak göçmen yakalandı Gaziantep’te 86 kaçak göçmen yakalandı Gaziantep’te 86 kaçak göçmen yakalandı Gaziantep’te 86 kaçak göçmen yakalandı

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