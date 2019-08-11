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Gaziantep'te acemi kasaplar kendilerini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 10:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.

Gaziantep'te acemi kasaplar kendilerini yaraladı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.
Gaziantep'te, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi sokakta veya evlerinin çatısında kurbanlıklarını kesti. Kesim sırasında vatandaşların büyük kısmı yanlışlıkla bıçak ve satır ile el, kol veya bacaklarını yaraladı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralananlar, yakınları tarafından ya da çağırılan ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Acemi kasaplar, acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Gaziantep'te acemi kasaplar kendilerini yaraladıGaziantep'te acemi kasaplar kendilerini yaraladıGaziantep'te acemi kasaplar kendilerini yaraladıGaziantep'te acemi kasaplar kendilerini yaraladı

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