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Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu iki asker yaralandı.

Uzman Çavuş Mustafa B. yönetimindeki askeri kamyon, İslahiye-Hassa kara yolunun 7. kilometresi Ağabey Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan astsubay Ali Rıza İ'yi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri bulundukları yerden çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Rıza İ, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Askerlerin vücutlarında kırklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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