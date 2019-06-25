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Gaziantep'te bağ evinden hırsızlığa 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bağ evinden hırsızlığa 2 tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bağ evindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Yaycı Mahallesi'nde bir bağ evinden televizyon ve çeşitli ev aletlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri yakınlarındaki kamera kayıtlarını inceleyen ve bir ticari taksinin evin yakınlarına geldiğini belirleyen jandarma, olayı gerçekleştirdiği belirlenen taksi şoförü Ş.G. (26) ile araçta bulunan M.C'yi (32) gözaltına aldı.

Çaldıkları eşyaları sattıklarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
bağ evi Gaziantep hırsızlık Jandarma

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