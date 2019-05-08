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Gaziantep'te dört ayaklı civciv dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde bir yetiştiriciye ait kümeste, kuluçkadaki yumurtalardan birinden çıkan dört ayaklı civciv şaşkınlık yarattı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kümeste dört ayaklı civciv dünyaya geldi.

Beyler Mahallesi'nde yaşayan Gani Güneş'e ait kümeste kuluçkaya yatan tavuklardan birinin yumurtasından çıkan dört ayaklı civciv şaşkınlık yarattı.

Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Veterinere civcivi muayene ettirdiğini belirten Güneş, iki gözü görmeyen hayvanın ayağa kalkamadığını ve dengesini sağlayamadığını kaydetti.

Anne tavuğun diğer 2 yavrusuyla birlikte 4 ayaklı yavruyu da sahiplendiğini ifade eden Güneş, komşularının civcivi görmeye geldiklerini dile getirdi.

Güneş, hayvanın yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Veteriner hekim Mahmut Çevik ise olayın yumurtanın gelişimi sırasında yaşanan genetik anormallikler, yumurtanın darbe alması ya da embriyoda meydana gelen olumsuzluklardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Çevik, dört ayaklı civcivin gözlerinin açılmadığını, yürüyemediğini ve beslenme zorluğu bulunduğunu belirterek, bu nedenle yaşamasının zor olduğunu kaydetti.

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Civciv çıktı dört ayaklı islahiye Kuluçka yumurta

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