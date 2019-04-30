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Gaziantep'te düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen ile onlara aracılık eden 7 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen ile onlara aracılık ederek kente getiren 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminali civarında durdurulan 4 minibüs ile yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan başka bir araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen ile onları kente getirdiği belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçundan adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı işlemlerine başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Gaziantep insan kaçakçılığı

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