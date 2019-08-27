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Gaziantep'te erkek cesedi bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 20:32 | Son Güncelleme

Merkez Şahinbey ilçesinde 21 Ağustos'ta bulunan cesedin, yaklaşık 10 yıldır kendisinden haber alınamayan kişiye ait olduğu belirlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bulunan bir erkeğe ait cesedin, yaklaşık 10 yıldır kendisinden haber alınamayan kişiye ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 21 Ağustos'ta Burç Ormanı yakınlarında bulunan erkek cesedinin kime ait olduğunu tespit etmek için İl Emniyet Müdürlüğünce özel bir ekip kuruldu.

Ekip, kentte ve çevre illerde son yıllarda yapılan kayıp başvurularını inceledi.

Çalışma sonucu cesedin, yaklaşık 10 yıl önce Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan ve o zamandan bu yana kendisinden haber alınamayan Hüseyin Balaban'ın eşkaliyle uyuştuğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğüne gelen oğul Mehmet Balaban'dan alınan DNA örneği ceset ile uyuştu.

Mehmet Balaban, yaptığı açıklamada, cesedin babası Hüseyin Balaban'a ait olduğunu ifade etti.

Hüseyin Balaban'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kentte 21 Ağustos'ta merkez Şahinbey ilçesi Burç Ormanı yakınlarında bir erkeğe ait ceset bulunmuştu.

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