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  4. Gaziantep’te ev yangını: 2 yaralı

Gaziantep’te ev yangını: 2 yaralı

07.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te ev yangını: 2 yaralı

Gaziantep’te 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı.

Gaziantep’te 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek yaralandı.
Yangın Gaziantep’in Fidanlık mahallesi 4 nolu sokakta bulunan bir binanın 2. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 6 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri hemen kendilerini dışarıya atarak, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 2 kişi ise 112 Sağlık Ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı. Yangının çıktığı ev ise kullanılamaz hale geldi.

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