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Gaziantep’te Fatma Şahin farklı kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:19 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin adayı olan Fatma Şahin kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin adayı olan Fatma Şahin kazandı. Gaziantep’te 2 AK Partili ilçe belediyesi CHP’ye geçti.
Kesin olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin mevcut Başkanı Fatma Şahin, Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin adayı olarak girdiği seçimleri en yakın rakibi Celal Doğan’a fark attı.
Fatma Şahin, yeniden belediye başkanı seçilirken, kentteki 9 ilçeden Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinde yeniden AK Partili adaylar kazandı. Önceki dönemde Oğuzeli Belediyesi’ni kazanan MHP’li Mehmet Sait Kılıç, bu dönemde Cumhur ittifakının adayı olarak girdiği seçimlerde galibiyetle ayrıldı. AK Parti’nin elinde bulunan ilçelerden Araban’da CHP’li Hasan Doğru, Karkamış’ta ise Ali Doğan seçildi.

Şahinbey’de büyük fark
Gaziantep’in seçmen sayısı en fazla olan ilçelerden olan Şahinbey’de bir önceki dönemde büyük fark ile belediye başkanı seçilen Mehmet Tahmazoğlu, bu seçimde ise farkı daha da açarak, yeniden başkan seçildi. Merkez ilçelerden Şehitkamil’de ise mevcut belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu da en yakın rakibine büyük bir fark atarak, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
AK Parti’nin kazandığı Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinde de AK Parti’li adaylar, seçimi farklı kazandı.

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