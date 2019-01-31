Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan biri hükümlü iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski asker A.G'nin ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan öğretmen E.B'nin, kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanan A.G. ve E.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

