HABER

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

Operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan biri hükümlü iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski asker A.G'nin ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan öğretmen E.B'nin, kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanan A.G. ve E.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Okul harçlıklarını ‘Patiler Üşümesin’ diyerek sokak hayvanlarına ayırdılarOkul harçlıklarını ‘Patiler Üşümesin’ diyerek sokak hayvanlarına ayırdılar
AK Parti’den aday gösterilmeyen Başkan Şahin "artık yeter" dediAK Parti’den aday gösterilmeyen Başkan Şahin "artık yeter" dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker FETÖ Gaziantep operasyon Terör örgütü tutuklama

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Mutlu olmalarına karlı bir tepe ile kızakları yetiyor

Mutlu olmalarına karlı bir tepe ile kızakları yetiyor

9 günlük kocasını öldürdü! 'Hala inanamıyorum' dedi dehşete düşüren ayrıntıları anlattı

9 günlük kocasını öldürdü!

Meke Gölü ve obruklar "jeopark" olma yolunda

Meke Gölü ve obruklar "jeopark" olma yolunda

Karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediklerini iddia etmişlerdi... Çıkan ses kaydıyla savunmaları çöktü!

İhanetin ses kaydı ortaya çıktı... Savunmaları çöktü!

İsim isim 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.