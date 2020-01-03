Gaziantep'te gümrük kaçağı 29 araç motoru ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde gümrük kaçağı 29 araç motoru ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık soruşturması kapsamında Elifoğlu Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 29 araç motoru ele geçirildi, İ.H.Ö. (30) ile A.E. (27) gözaltına alındı.
Nereden getirildiği araştırılan motorların, Gaziantep Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.