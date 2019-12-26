Gaziantep'te "Hanuka Bayramı" kutlandı

"Yaşadığımız yerleri, bu toprakları bize kucak açan Osmanlı'yı, bize kucak açan bu medeniyeti ve bize kucak açan bu kültürden kendimizi hiçbir zaman koparamadık ve koparmak da istemiyoruz. Koparmak isteyenlere burada söyleyeceğimiz tek bir şey var lütfen buradaki sahneyi bir görün. Kim ne yaparsa yapsın, kim içeriye nefret tohumları atarsa atsın, kim ne derse desin biz buradayız. Bizleri azınlık zannedenler nüfusça az olabiliriz ama hepimiz Türkiye'yiz."

Konuşmanın ardından sinagogun bahçesinde bayramın bir geleneği olan mumlar yakıldı.

