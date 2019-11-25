HABER

Gaziantep'te iguanaya tümör ameliyatı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:29 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iguanaya tümör ameliyatı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki 9 aylık iguananın çenesindeki tümör ameliyatla alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, rutin kontrolleri sırasında çenesinde tümör belirlenen iguana ameliyat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hayvan Hastanesinin tam teşekküllü olarak tüm hayvanlara hizmet verdiğini belirtti.

Egzotik hayvanlardan iguananın da tedavisinin yapıldığını bildiren Özsöyler, şunları kaydetti:

"İguananın alt çenesinde soğuk apse oluşmuştu, burayı açtık, içini temizledikten sonra bölgeyi diktik. Yoğun bakımda da bu hayvanların 70 santigrat derece nem ve 26 santigrat derece sıcaklıkta olması gerekiyor. Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Günden güne durumu iyiye gidiyor. Bir hafta sonra barınağa bırakacağız."

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Sular çekildi, eski köprüler ortaya çıktıSular çekildi, eski köprüler ortaya çıktı
Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklamasıGüvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkan iguana tümör

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım mesajı

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Minik Belinay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu

Ankara’da S-400 testi! İlk fotoğraflar geldi

Tarihi gün! İlk fotoğraflar geldi

Bodrum'u fırtına vurdu! Hızı 70 kilometreye çıktı

Şiddetli vurdu, hayat kabusa döndü

Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.