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Gaziantep'te sahte içki ve silah imalathanesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte içki ve kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte içki ve kaçak silah imalatı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek, Aydınlar Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 23 şişe rakı, 28 şişe votka, 10 şişe viski ile kurusıkıdan çevirme tabanca, av tüfeği, 4 tabancaya ait silah mekanizması, silah namlusu ve sürgüsü, 6 şarjör, silah üretiminde kullanılan çok sayıda matkap ucu, pense ve kumar makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. ile A.D. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sahte içki imalathanesi silah kaçakçılığı

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