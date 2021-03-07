HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te şüpheli paket korkuttu

Gaziantep’te şüpheli paket korkuttu

07.03.2021 16:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gaziantep’te şüpheli paket korkuttu

Gaziantep kent merkezindeki Atatürk Anıtı’na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Gaziantep kent merkezindeki Atatürk Anıtı’na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan paketten çöp çıktı.
Olay, Şahinbey ilçesi Çukur Mahallesi Suburcu Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı’nda meydana geldi. Atatürk Anıtı’na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Şüpheli paket ihbarının ardından eski adliye binası meydanındaki Atatürk Anıtı çevresi şeritlerle kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, bomba imha ekiplerine de bilgi verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, koruyucu özel giysilerini giyerek paketi kontrol etti. Daha sonra fünye ile uzaktan imha edilen paketten çöp çıktı.
Kent merkezinde yoğun kalabalığın olduğu bir noktada yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gaziantep’te şüpheli paket korkuttu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti
Hayallerinin peşinden gitti, kilosunu 7 bin liraya satıyorHayallerinin peşinden gitti, kilosunu 7 bin liraya satıyor

En Çok Okunan Haberler

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

En beğenilen Kadınlar Günü mesajları | Instagram, WhatsApp ve Twitter için farklı Kadınlar Günü mesajları

En beğenilen Kadınlar Günü mesajları

Belgrad Ormanı'nda bulduğu silahla yanlışlıkla kendisini vurdu

Ormanda bulduğu silahla yanlışlıkla kendisini vurdu

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mesajları | Resimli ve videolu Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mesajları

Gaziantep'te şüpheli paket alarmı!

Gaziantep'te şüpheli paket alarmı!

Uzun zaman sonra açılan oto pazarı boş kaldı

Uzun zaman sonra açılan oto pazarı boş kaldı

Kilogramı 7 bin lira olan arı sütü üretimiyle Türkiye'nin sayılı üreticilerinden oldu

Hayallerinin peşinden gitti, kilosunu 7 bin liraya satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.