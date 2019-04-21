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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik iki operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Karpuzkaya Mahallesi yakınlarında önlem alan ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 şüpheli, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı.

Kovalamaca sırasında araçtan poşet atıldığını gören jandarma ekiplerinin, narkotik köpeğiyle yaptığı aramada 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan, Oğuzeli ilçesinde durumundan şüphelenilerek durduran araçta 163 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Jandarma uyuşturucu

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