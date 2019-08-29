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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 953 gram esrar, 32,50 gram metamfetmin, 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 953 gram esrar, 32,50 gram metamfetmin, 24 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde ve içindeki şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 1 tabanca, 1 tüfek ve 32,50 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Otomobildeki B.P., M.P. ve M.A. gözaltına alındı. Ekipler Yukarıbayır Mahallesi'nde bir eve yaptığı baskında ise 953 gram esrar, 24 uyuşturucu hap, 8 bin 600 dolar, 100 euro, 3 bin 980 TL para ele geçirdi. Uyuşturucuya ve paraya el koyan ekipler E.T., A.T., Z.T, K.T ve İ.H.T.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden, A.T., İ.H.T., B.P. ve M.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

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