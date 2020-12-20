HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’teki hastane yangınında ölü sayısı 11’e yükseldi

Gaziantep’teki hastane yangınında ölü sayısı 11’e yükseldi

20.12.2020 13:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gaziantep’teki hastane yangınında ölü sayısı 11’e yükseldi

Gaziantep’teki özel bir hastanenin covid 19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yangında ölü sayısı 11’e çıktı.

Gaziantep’teki özel bir hastanenin covid 19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yangında ölü sayısı 11’e çıktı. Korona virüs ile mücadeleyi kazanan Hamo Aslan, ciğerlerinde toplanan suyun alınması için yatırıldığı yoğun bakımda çıkan yangın sonrasında yaşamını yitirdi.
Gaziantep’te dün sabah saatlerinde özel bir hastanenin covid 19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölü sayısı bu sabah saatlerinde 11’e yükseldi. Daha önce korona virüs tedavisi gören ve hastalık ile verdiği mücadeleyi kazanan 72 yaşındaki Hamo Aslan, tedavi sürecinden sonra ciğerlerinde toplanan su nedeniyle tekrar rahatsızlanmış ve yangından bir gün önce hastanenin yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmıştı. Ciğerlerindeki suyun alınması için tüp takılması ve yapılacak tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuşmak isteyen Hamo Aslan, yattığı yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yangının ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne nakledilerek, buradaki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yangından sonra yaklaşık 24 saat süren yaşam mücadelesini kaybeden Hamo Aslan’ın cenazesi yapılan otopsi ve işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Hamo Aslan’ın cenazesinin Adıyaman’ın Besni ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyorMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyor
Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldiGaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van tabelasında dikkat çeken değişiklik!

Van tabelasında dikkat çeken değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi’nde dehşet! Uykusunda yastıkla boğarak öldürdü

Hastanede dehşet! Uykusunda yastıkla boğarak öldürdü

Koronavirüs nedeniyle online kız isteme! Çankırı'daki görüntü sosyal medyada olay oldu

Koronavirüs nedeniyle online kız isteme!

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali! Yıllar sonra görüntülendi

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Diyarbakır'da 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri başladı

Sis, 4 gün boyunca kenti esir almıştı! Yeni gelişme

EGM'den Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma ilişkin açıklama

Sosyal medyada olay oldu! EGM'den açıklama

Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.