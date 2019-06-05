HABER

Gaziantep'teki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 17:54 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde açtığı ateş sonucu kayınbiraderlerinden birini öldüren ve diğerini yaraladıktan sonra teslim olan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde açtığı ateş sonucu kayınbiraderlerinden birini öldüren, diğerini yaralayan zanlı, tutuklandı.

Fatih Sultan Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada açtığı ateş sonucu kayınbiraderlerinden Ahmet Yorulmaz'ı öldürülen, Ali Yorulmaz'ı da yaralayan ve olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan emekli polis Nuh C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Nizip Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dün emekli polis memuru olduğu belirtilen Nuh C. ile kayınbiraderleri Ahmet (47) ve Ali Yorulmaz (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Nuh C, yanındaki silahla Ahmet ve Ali Yorulmaz'a ateş etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Yorulmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Ali Yorulmaz ise ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan Nuh C'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenilmişti.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Kore gazisi, helallik istedikten sonra kalp krizinden öldüKore gazisi, helallik istedikten sonra kalp krizinden öldü
Kuşadası'nda bayram bereketiKuşadası'nda bayram bereketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep Nizip

En Çok Okunan Haberler

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin, Kızıldeniz'i tehlike altında

Turizmin gözde mekanı büyük tehlike altında!

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.