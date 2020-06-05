HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında geçen hafta, 2016 yılında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda'yı ifade vermeye çağırdı. Bugün avukatıyla birlikte adliyeye giden Başkan Arda, savcılık sorgusunun ardından 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Arda, hakimlik tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile ilgili iddialar geçen mart ayındaki belediye meclisi toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca tarafından gündeme getirildi. AK Partili Atmaca, Arda'nın sosyal medya hesabından başta 15 Temmuz olmak üzere bazı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren mesajlar paylaştığını belirterek, savcılığa başvuracağını söylemişti.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldıAnadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı

En Çok Okunan Haberler

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Diğer Haberler
Son dakika: ABD'de koronavirüsten can kaybı 110 bini aştı

ABD'de koronavirüsten can kaybı 110 bini aştı

Bilim Kurulu Üyesi Hasöksüz'den Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Bilim Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Sivas'ta anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı

Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı

Faik Öztrak: Uysal koyun olmadığımızı bileceksiniz, öğreneceksiniz

'Uysal koyun olmadığımızı bileceksiniz, öğreneceksiniz'

Soner Yalçın'ın evine gelen görevliye yine kapı açılmadı

Soner Yalçın'ın evinde yine kapı duvar

Sarıyer Tüneli'nde bir araç alev aldı!

Sarıyer Tüneli'nde bir araç alev aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.