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Gazinocular Kralı’nı öldüren zanlı böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:51 | Son Güncelleme

Bursa’da, gece kulüpleri zinciri sahibi Zeynel Demir’i (40), iş yerinin önünde 3 yerinden vuran şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa’da, gece kulüpleri zinciri sahibi Zeynel Demir’i (40), iş yerinin önünde 3 yerinden vuran şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hastanede yaşam mücadelesi veren Zeynel Demir’in sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, akşam 18.00’de ortağı ile gece kulübüne bakım yaptıran Zeynel Demir, yoldan geçen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zeynel Demir kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Zeynel Demir’in ortağı taksi çağırıp arkadaşını 100 metre ileride olan hastaneye götürdü.
Zeynel Demir’i karın boşluğundan ve göğsünden vurup kaçan şüpheli; çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından silahla kaçarken görüntülendi.
Öte yandan hastanede hayat mücadelesi veren Zeynel Demir’in sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

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