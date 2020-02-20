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Gaziosmanpaşa'da asfalt döküm kamyonu yokuştan geri geri kayarak devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 15:12 | Son Güncelleme

Gaziosmanpa'da İBB'nin asfalt döküm kamyonu, yokuşu çıkamayarak geri geri kaymaya başladı. İki araca çarpan kamyon devrildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İslambey Caddesi'nde meydana geldi.

Yokuşu çıkmaya çalışan İBB'ye ait asfalt döküm aracı, patinaj yapmaya başladı. Yerinden kalkamayan asfalt kamyonu, bir süre sonra geri geri kaydı. Yokuştan aşağı metrelerce kayan kamyon iki otomobile çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada caddeden geçen insanın olmaması, olası bir faciayı önledi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Görgü şahitleri yokuşu çıkan kamyonun önündeki aracın durmasıyla durmak zorunda kaldığını, daha sonra geriye kayarak araçlara vurduğunu söyledi.

Gaziosmanpaşa'da yaşan asfalt kamyonu dehşeti, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yokuşu çıkmaya çalışan kamyon önce patinaj çekiyor. Bir süre sonra kaymaya başlayan kamyon iki araca çarparak devriliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa kamyon Kaza

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