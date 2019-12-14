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Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 16:54 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi bir şahıs, evlerine operasyon düzenleyen polislere ateş açtı.

Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi polise ateş açtı, annesini yaraladı

Gaziosmanpaşa’da cezaevi firarisi bir şahıs, evlerine operasyon düzenleyen polislere ateş açtı. Annesini kolundan yaralayan şahıs kaçarken, polis şüphelinin 2 yakınını gözaltına aldı.
Olay, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110/2 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten adam öldürme ve evden hırsızlık suçlarından cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişiyi takip eden polis ekipleri, şahsın ailesinin kaldığı adrese geldi. Annesinin çalan kapıyı açtığı sırada polis ekiplerini gören firari şahıs, kapıya doğru ateş etti. Annesini kolundan hafif şekilde yaralayan şahıs evin arka penceresinden kaçtı. Firari şahsın ateş ederek kaçması üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat Polisi sevk edildi. Evde bulunan şahsın annesi ve kardeşi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalleyi ablukaya alan polis şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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