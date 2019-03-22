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Gaziosmanpaşa'da minibüs devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 01:46 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da minibüs devrildi: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) Gaziosmanpaşa’da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden A.A'nın kullandığı 34 LN 8592 plakalı minibüs ile önde seyreden M.T.K'nin kontrolündeki 34 VE 4448 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.T.K'nin kontrolündeki minibüs devrildi, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Diğer minibüsün şoförü A.A ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye götürdü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle aynı istikamette trafik tek şeritten kontrolü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

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3 yaralı Gaziosmanpaşa Minibüs devrildi trafik kazası

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