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Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki araç alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 22:58 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Gaziosmanpaşa’da bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alev alev yanan araç çevrede paniğe neden oldu. Aracından inen sürücü, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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