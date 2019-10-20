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Gazipaşa'dan Mehmetçiğe 1 ton çekirdeksiz nar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki nar üreticileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için 1 ton çekirdeksiz nar gönderdi.

Gazipaşa'dan Mehmetçiğe 1 ton çekirdeksiz nar

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki nar üreticileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için 1 ton çekirdeksiz nar gönderdi.
Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde çekirdeksiz nar üretimi yapan çiftçiler, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için 1 ton nar topladı. Özenle paketlenen ve kolilere konulan narlar, Mehmetçiğe teslim edilmek üzere araçla Mardin'e gönderildi.
Çekirdeksiz nar üretimi yapan, aynı zamanda öğretmen olan Mustafa Gazioğlu, "Gazipaşa'mızda yetişen çekirdeksiz narımız bu yöreye özgü bir üründür. Gazipaşa'dan başka yerde üretilmemektedir. Bu narımızın lezzetini bilenler biliyor. Geçen günlerde Gazipaşa'mızdan bazı güvenlik görevlileri Suriye sınırına gittiler. Bizim de her yıl olduğu gibi 21 Ekim tarihinde başlayacak olan Çekirdeksiz Nar Festivalimiz var. Narımız başka yerlerde yetişmediği için buradan harekata katılan arkadaşlara ve onların oradaki arkadaşlarına teşekkür anlamında sembolik olarak desteğimizi belirtmek için çekirdeksiz nar göndermeye karar verdik. Biz burada çekirdeksiz nar üreten mahallelimizle 1'er, 2'şer paket toplayıp, Mardin'e, oradan da güvenlik güçlerimize dağıtılmak üzere gönderiyoruz. Amacımız sembolik de olsa halkımızın, milletimizin güvenlik güçlerimizin yanında olduğunu göstermek ve onlara bir teşekkür anlamında ağız tadı olsun diye çekirdeksiz narımızdan gönderiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Gazipaşa'dan Mehmetçiğe 1 ton çekirdeksiz narGazipaşa'dan Mehmetçiğe 1 ton çekirdeksiz narGazipaşa'dan Mehmetçiğe 1 ton çekirdeksiz nar

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