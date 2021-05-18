Gazze: ABD Başkanı Biden, ateşkes çağrısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Biden, görüşmede İsrail ve Filistin arasında Gazze'de 8 gündür süren çatışmalarda ateşkesi desteklediğini belirtti.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarla ateşkes ile ilgili olarak görüşmeler halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada Biden'ın İsrail'i masum sivillerin korunmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermeye çağırdığı aktarılırken, iki liderin Hamas ve diğer gruplara yönelik askeri operasyonları da değerlendirdiği ifade edildi.

Görüşmede Netanyahu ve Biden'ın yakın temasta kalmaları konusunda mutabık kalındığı da vurgulandı.

Şu ana kadar Gazze'de 61'i çocuk en az 212 insanın ölümüne yol açan İsrail saldırılarına ilişkin uluslararası kamuoyunda da bir endişe söz konusu.

Dünya liderleri ve insani yardım kuruluşları bölgede sivillerin hedef alınmasını ve altyapı sistemlerinin zarar görmesini önlemek üzere çağrılarda bulundu.

Öte yandan ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i askeri operasyonları durdurmaya çağıran bildirinin yayımlanmasını üçünkü kez engellendi.