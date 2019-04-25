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Gazze'de enkazlar arasındaki sıra dışı sergi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

Filistinli sanatçı Ali el-Cibali, İsrail'in Temmuz 2014'te düzenlediği saldırıda büyük zarar gören binanın duvarlarını sergi alanı olarak kullanıyor.

Filistinli sanatçı Ali el-Cibali, İsrail'in Gazze'ye Temmuz 2014'te düzenlediği saldırılarda büyük zarar gören binaların enkazında sergilediği eserleriyle sıra dışı bir şekilde bölge sakinlerinin acılarına tercüman oluyor.

Gazze'de Molozlar Arasındaki Hayalperestler' sergisi

Gazze'deki Filistinlilerin maruz kaldığı sıkıntıları ifade etmek amacıyla kentin batısındaki En-Nasr Mahallesi'nde yer alan bir binanın yıkık duvarlarını sergi alanı olarak kullanan Cibali, bu sıra dışı sergisini Molozlar Arasındaki Hayalperestler şeklinde isimlendirdi.
Sergide; çocuk, kadın, yaşlı ve genç yüzlerin kullanıldığı 4'ü duvara çizilen, 6'sı yağlı boya tabloya resmedilen 10 eseri olduğunu söyleyen Cibali, "Bu resimler, İsrail'in sürekli düzenlediği saldırılar ve zor yaşam şartlarının neticesinde bölge sakinlerinin maruz kaldığı acıları ifade ediyor" dedi.
Cibali, sergiyle Gazze halkının yaşadığı sıkıntıların iç yüzünün anlaşılması adına dünyaya ve uluslararası topluma verilen mesaja katkı sağlamayı temenni ettiğini dile getirdi.
Alışılmışın dışındaki bu serginin ziyaretçilerinden üniversite öğrencisi Ahmed Sıyam, "Mahzun, korkmuş ve yorgun simalar, Gazze'de yaşananları tüm gerçekliğiyle anlatıyor" diye konuştu.
Sıyam, eserlerin Gazze'de yaşamın özellikle de çocuk ve kadınlar için ne denli zor olduğunu yansıttığını kaydetti.
İsrail, 2006 yılından bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.
Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli yıllardır devam eden abluka ve İsrail'in 2008, 2012 son olarak da 2014 yılında düzenlediği kapsamlı saldırılar nedeniyle zor yaşam şartları altında hayat mücadelesi veriyor.
İsrail'in yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarının ardında yüzlerce ölü ve yaralı ile tamamen ya da kısmen yıkılmış binlerce bina kalıyor.
İşte Molozlar Arasındaki Hayalperestler sergisinden kareler...
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Gazze Filistin sergi

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