Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri yeniden canlanıyor

Filistinli gruplar, Kahire'de İsrail ile dolaylı ateşkesin sağlanması için görüşmelere devam ederken, Büyük Dönüş Yürüyüşleri çeşitli yöntemlerle düzenlenmeye devam ediyor.

Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri devam ediyor

İsrail, Filistinlilerin taleplerine karşılık vermezken, sınırın diğer tarafında konuşlanan "Gece Tedirgin Etme Birliği" adlı oluşum, İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapan Mısır ve uluslararası tarafları yeniden harekete geçirmek için 3 aylık nisbi durgunluğun ardından yeniden barışçıl gösterilere başladı.

En son geçen ekim ayında iki ay süren barışçıl eylemlerine kısmen ara verdikten sonra, son günlerde yeniden faaliyetlerine başlayan Gece Tedirgin Etme Birliği, Gazze'nin doğusundaki İsrail sınırında geceleri protestolar düzenleyerek, Filistinli gruplar ve İsrail arasında yürütülen dolaylı ateşkes görüşmelerine etki etmeyi amaçlıyor.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti de Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen deniz gösterilerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

BARIŞÇIL DİRENİŞİN TÜM YOLLARINA BAŞVURULUYOR İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden ve Büyük Dönüş Yürüyüşü heyeti üyesi Hadr Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını amaçladığını" söyledi.

"Filistin halkının onurlu bir hayat sürebilmesi için 12 yıldır devam eden abluka kalkmalı." diyen Habib, gösterilerin tansiyonu yükseltip yükseltmeyeceğinin, İsrail tarafının verdiği sözleri tutmasıyla doğrudan alakalı olduğunu ifade etti.

Barışçıl direniş çerçevesinde tüm yollara başvurulacağını ifade eden ve İsrail'in taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini ifade eden Habib, gösterilerin seyrine ilişkin "İsrail'in ateşkes görüşmeleri çerçevesinde verdiği sözlere bağlı kalıp kalmamasına ve Filistin halkının taleplerine verdiği karşılığa göre biz de gerilimi artırıyor veya azaltıyoruz." dedi.

Mısır arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinde yeni bir gelişmenin olmadığını, Filistin'in görüşmelere bağlı kalmasına rağmen İsrail tarafının bağlı kalmadığını belirten Habib, İsrail'in Filistin halkının taleplerine karşılık vermemesi neticesinde gece ve deniz gösterilerinin yeniden başladığını ifade etti.

"Gece Tedirgin Etme Birliği" Koordinatörü Muhammed et-Tayyar, "Gazze sınırında sürekli gösteriler düzenleyerek, Filistinlilerin taleplerinin kabul edilmesi için İsrail'e baskı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Gazze sınırının çeşitli bölgelerinde gösterilerin düzenlendiğini vurgulayan et-Tayyar, Gece Tedirgin Etme Birliği'nin düzenlediği gösterilerde barışçıl çerçevede birçok direniş araçlarından yararlandıklarına dikkati çekti.

Bu gösterilerde megafon, siren, lastik, ses bombası ve işaret fişeği gibi çeşitli araçların kullanıldığını belirten Tayyar, gösterilerin, Gazze ablukası kaldırılıp, sınır kapıları tümüyle açılana ve yaşam şartları iyileştirilene kadar sürdürüleceğini vurguladı.