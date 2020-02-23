Gazze'den İsrail'e 20 roket atıldı! İsrail ülkenin güneyindeki bölgelerde sığınakları açtı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına 20 roket atıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail tarafında sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, atılan 20 roketten 10'unun İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yerel basın, bölgede paniğe neden olan roket atışları nedeniyle can kaybı ve herhangi bir hasar oluşmadığını aktardı.

SIĞINAKLAR AÇILDI

Gazze'den atılan roketlerin ardından İsrail, ülkenin güneyindeki bölgelerde bulunan tüm sığınakları açtı.

1 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Roket atışlarının İsrail askerlerinin bu sabah Gazze Şeridi sınırında bir Filistinli'yi öldürmesinin ardından ortaya çıkan insanlık dışı görüntülerden saatler sonra yapılması dikkati çekti.

İsrail askerleri bu sabah sınıra "patlayıcı madde" yerleştirdiği gerekçesiyle 2 Filistinli'ye ateş açmış, bunlardan biri hayatını kaybetmiş diğeri de yaralanmıştı.

CANSIZ BEDENİNİ YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Bölgede bulunan Filistinliler hayatını kaybeden kişinin naaşını almak istemiş ancak İsrail ordusuna ait askerler gruba ateş açarak engel olmuştu.

İsrail ordusuna ait bir buldozer, hayatını kaybeden Filistinli'nin cansız bedenini yerlerde sürükledikten sonra kepçeyle alarak bölgeden uzaklaşmıştı.

(AA / İHA)

